Культовый клип 2000-х получил ремейк в честь 20-летнего юбилея (видео)
01:32, 22 февраля 2019Курьёзы
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Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах.
В сети появилась новая версия клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s. Ремейк создан в честь 20-летнего юбилея культовой песни.
Музыка стала рекламой нидерландского оператора мобильной связи Telenet Yugo. Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах.
Как и в оригинале, в клипе поочередно появляется каждый из участников группы.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали посмертный клип скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимами Децл и Le Truk.
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