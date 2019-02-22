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Культовый клип 2000-х получил ремейк в честь 20-летнего юбилея (видео)

01:32, 22 февраля 2019
Курьёзы
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Музыка стала рекламой нидерландского оператора мобильной связи Telenet Yugo. Основными отличиями нового клипа стали главный герой, теперь это не парень, а девушка, и локации, вместо финского метро съемки проходили в Нидерландах.

Как и в оригинале, в клипе поочередно появляется каждый из участников группы.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали посмертный клип скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимами Децл и Le Truk.

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Теги: #видео#клипы