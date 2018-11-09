Американец держал в квартире двухметрового аллигатора и пару питонов (видео)
11:22, 09 ноября 2018Мир
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Аллигатор длиной метр и 80 сантиметров жил в ванной.
Американец нашел в квартире аллигатора, когда пришел выселять арендатора.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Животное длиной в метр и 80 сантиметров жило в ванной. И, хотя арендатор уверял, что аллигатор ласковый, хозяин дома вызвал специалистов, чтобы те забрали животное.
Зоологи нашли в доме еще и двух питонов и кролика. Аллигатора отвезли в заповедник, питонов и кролика - в убежище.
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