В Тернополе американца на свидании с несовершеннолетней ограбил ее жених из Нигерии
В Тернополе гражданина США, который приехал на свидание с несовершеннолетней девушкой, ограбил ее жених из Нигерии.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, с заявлением к правоохранителям обратился гражданин США, который работает в столице. Он рассказал, что по интернету познакомился с девушкой, во время переписки она пожаловалась на сложное материальное положение и попросила помочь финансово. Американец согласился и приехал к девушке в Тернополь, где встретился с ней в номере одного из отелей, который для него наняла новая знакомая.
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Во время общения к ним ворвался нигериец и начал бить гостя.
Как установили правоохранители, он является женихом девушки и также проживал в данном отеле. Девушка, как выяснилось, несовершеннолетняя.
Чтобы прекратить побои, американец предложил деньги. За улаживание конфликта сначала заплатил 7 тыс. грн, однако нигериец настоял на том, что этого мало и отобрал у потерпевшего мобильный, за который требовал выкуп в 10 тыс. грн.
Затем американец за помощью обратился к правоохранителям. В отношении уроженца Нигерии 1996 года рождения открыто два уголовных производства: за кражу и грабеж.