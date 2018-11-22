"Черная пятница" по-черновицки: Сеть "взорвало" видео торговли колготками в Черновцах с брусчатки (видео)
16:05, 22 ноября 2018Курьёзы
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В соцсетях шутят, что в Черновцах "черная пятница" уже наступила.
В Черновцах торговали колготками прямо на брусчатке / скрин видео
Видео торговли колготками в Черновцах с брусчатки "взорвало" Сеть. Пользователи соцсетей шутят, что "черная пятница" уже наступила.
Как сообщает Depo.Черновцы, видео продажи колготок прямо с брусчатки на одной из черновицких улиц опубликовал на своей странице в Facebook Иван Патарак.
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"Бизнес по-черновицки! Зачем открывать магазин? Можно на улице, просто из брусчатки продавать! А главное, бешеный спрос! Блэк фрайдей на брусчатке!" - прокомментировал он свое сообщение.
Отметим, что за короткое время видео набрало более 5 тысяч просмотров.
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