"Черная пятница" по-черновицки: Сеть "взорвало" видео торговли колготками в Черновцах с брусчатки (видео)

В соцсетях шутят, что в Черновцах "черная пятница" уже наступила.

Видео торговли колготками в Черновцах с брусчатки "взорвало" Сеть. Пользователи соцсетей шутят, что "черная пятница" уже наступила.

Как сообщает Depo.Черновцы, видео продажи колготок прямо с брусчатки на одной из черновицких улиц опубликовал на своей странице в Facebook Иван Патарак.

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"Бизнес по-черновицки! Зачем открывать магазин? Можно на улице, просто из брусчатки продавать! А главное, бешеный спрос! Блэк фрайдей на брусчатке!" - прокомментировал он свое сообщение.

Отметим, что за короткое время видео набрало более 5 тысяч просмотров.