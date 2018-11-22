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"Черная пятница" по-черновицки: Сеть "взорвало" видео торговли колготками в Черновцах с брусчатки (видео)

16:05, 22 ноября 2018
Курьёзы
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В Черновцах торговали колготками прямо на брусчатке / скрин видео

Как сообщает Depo.Черновцы, видео продажи колготок прямо с брусчатки на одной из черновицких улиц опубликовал на своей странице в Facebook Иван Патарак.

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"Бизнес по-черновицки! Зачем открывать магазин? Можно на улице, просто из брусчатки продавать! А главное, бешеный спрос! Блэк фрайдей на брусчатке!" - прокомментировал он свое сообщение.

Отметим, что за короткое время видео набрало более 5 тысяч просмотров.

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Теги: #Черновцы#торговля