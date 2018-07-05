В США установили часы, отсчитывающие дни до окончания президентского срока Трампа
Один из домов в американском городе Сиэтл привлек к себе внимание необычной вывеской. Она показывает обратный отсчет до конца первого срока президентства Дональда Трампа.
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Как сообщает KIRO 7, вывеску сделал бывший владелец дома вскоре после инаугурации Трампа. Он даже создал профиль Instagram, где он получил большую поддержку, но также и некоторую критику за свое политическое выражение.
Недавно дом был продан Лили Оннен и ее мужу. В договоре о купли-продаже дома был пункт о том, что пара обязуется продолжать вести обратный отсчет.
"Это послание надежды. Для меня чем больше число сокращается, тем больше надежды я получаю", - сказала Оннен.
Бывший же владелец необычной вывески перехал в другой район Сиэтла и сказал, что аналогичная вывеска появится и на его новом доме.
Напомним, после победы на выборах 2016 года в США Дональд Трамп занял пост президента. Вступил в полномочия Трамп 20 января 2017 года.