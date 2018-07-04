Россия помогала Трампу на выборах президента - комитет Сената США по разведке

Кремль имел четкую преференцию в отношении тогдашнего кандидата от республиканцев и искал способ помочь ему.

Комитет Сената США подтверждает предположения американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, чтобы помочь победе Дональда Трампа.

При этом, сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия по подрыву американской демократии, пишет Голос Америки со ссылкой на Politico.

Как сообщает The Hill по результатам заседания комитета Сената США по разведке, Кремль имел четкую преференцию в отношении тогдашнего кандидата от республиканцев и искал способ помочь ему.

Читайте такжеСвязанный с разведкой РФ помощник Манафорта является ключевой фигурой в расследовании - АР

"Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, которые поддерживают оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видит никаких оснований сомневаться в их выводах", - заявил руководитель комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр. Речь идет о совместном заявлении Агентства по нацбезопасности, ЦРУ и ФБР.

По данным СМИ, сенатскому комитету по разведке удалось найти факты, свидетельствующие о том, что Кремль влиял на выборы в значительно большей степени, чем считалось ранее. А это, пишет Politico, порождает еще больше вопросов к президенту США и многим его союзникам, которые отвергают все предположения о вероятном заговоре русских и избирательного штаба Трампа. Сам президент называет эти обвинения "охотой на ведьм".

Как сообщал УНИАН ранее, комитет Сената США по вопросам разведки официально согласился с выводами спецслужб, которые убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США с целью помощи в то время кандидату Дональду Трампу.

В конце апреля Комитет по разведке Палаты представителей США, большинство в котором за республиканцами, опубликовал окончательный отчет о вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В рассекреченной комитетом версии отчета сообщается, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Ранее, в марте этого года, республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между президентской кампанией нынешнего американского руководителя Дональда Трампа и Россией. "Мы не нашли никаких доказательств сговора", - сообщил тогда журналистам республиканец Майк Конавей и допустил, что те, кто верит в заговоры, читают слишком много шпионских романов.