Павел Дуров на коне превратился в мем
После блокировки Telegram в России основатель мессенджера Павел Дуров выложил в Instagram фотографию себя на белом коне. "Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото. Пользователям сети фотография понравилась и они моментально растащили ее на мемы.
— Посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину, на меня...да, я на коне!— Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 апреля 2018 г.
Паша Дуров всегда на коне. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6
Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтовhttps://t.co/nlJtOVBzW4pic.twitter.com/1Kwj5Z9VHw— Лента.ру (@lentaruofficial) 13 апреля 2018 г.
Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Один из них — Чума, едет на белом коне (еще известен как Завоеватель) pic.twitter.com/p015B8nFib— Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 апреля 2018 г.
Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.
Павел Дуров уже прокомментировал блокировку Telegram. По его словам, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.