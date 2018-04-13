Павел Дуров на коне превратился в мем

Дуров выложил в Instagram фотографию себя на белом коне.

После блокировки Telegram в России основатель мессенджера Павел Дуров выложил в Instagram фотографию себя на белом коне. "Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото. Пользователям сети фотография понравилась и они моментально растащили ее на мемы.

— Посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину, на меня...да, я на коне!

Паша Дуров всегда на коне. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6 — Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 апреля 2018 г.

Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Один из них — Чума, едет на белом коне (еще известен как Завоеватель) pic.twitter.com/p015B8nFib — Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 апреля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.

Павел Дуров уже прокомментировал блокировку Telegram. По его словам, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.