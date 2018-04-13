Павел Дуров на коне превратился в мем

21:23, 13 апреля 2018
Курьёзы
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Instagram Павла Дурова

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации. 

Павел Дуров уже прокомментировал блокировку Telegram. По его словам, мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

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Теги: #Telegram в России#Павел Дуров