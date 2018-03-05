Сеть возмутила фотосессия годовалого мальчика-зомби, но история оказалась трогательной (видео)

Юзеры обсуждают фотосессию годовалого мальчика в костюме зомби.

Британскую маму пристыдили пользователи интернета за то, что она устроила годовалому сыну съемку в костюме зомби.

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Женщина разместила снимки в соцсети, а когда ей начали писать возмущенные юзеры, поделилась историей своего мальчика.

Оказалось, что в первые минуты жизни его сердце остановилось. Впрочем медики смогли вытащить малыша с того света, который длительное время провел в реанимации.

Это произошло на Хэллоуин, поэтому мама решила устроить его первую фотосессию в таком стиле.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 30 сентября состоялся "Zombie Run". Это всемирно известный забег по 5-километровой трассе, которая кишит зомби.