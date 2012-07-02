В Google говорят, что украинцев больше всего интересуют Крым и Карпаты

Согласно исследованию запросов украинских пользователей за последние три месяца в компании Google, десятку самых популярных туристических направлений в этом году (по числу запросов) возглавили Крым и Карпаты.



В целом, запросы украинских пользователей не очень изменились, по сравнению с прошлым годом. Единственным (и достаточно неожиданным) новичком в десятке стали экзотические Мальдивы, которые вытеснили из списка Израиль.

В целом, горячая десятка популярных направлений летнего отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом (в порядке убывания): Крым; Карпаты; Турция; Болгария; Египет; Греция; Черногория; Хорватия; Мальдивы; отдых под Киевом.

Основанная в 1998 году компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцев самого известного одноименного поисковика.