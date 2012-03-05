Могилев поручил уменьшить платежи при получении актов на землю

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ поручил главе Республиканского комитета по земельным ресурсам Александру ЧАБАНОВУ минимизировать платежи при получении крымчанами актов на участки.

«Дано поручение ЧАБАНОВУ на уменьшение тех платежей, которые делает человек при получении земельных актов. Очень много государственных структур придумали разные платежи в свои спецфонды для получения тех или иных справок. Эту порочную практику будем прекращать - шаг за шагом», - сказал крымский премьер журналистам после заседания коллегии Рескомзема.

ЧАБАНОВ сообщил на заседании, что Рескомзем подготовил проекты типовых договоров для госпредприятий, которые занимаются оформлением землеустроительной документации. В них зафиксированы сроки и стоимость разработки, а также указаны штрафы за их невыполнение.

Так, изготовление техдокументации займет три месяца, она обойдется до двух тысяч гривен, а изготовление проекта землеустройства - не более пяти месяцев при стоимости до пяти тысяч гривен.