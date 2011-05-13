Больше всего иностранных туристов приезжает в Крым из России, сообщил министр курортов и туризма автономии Георгий ПСАРЕВ на пресс-конференции в Москве в ходе презентации курортного потенциала Крыма.

«Первое место занимают российские туристы, конечно же, и украинские туристы. Затем есть туристы из Беларуси, стран Прибалтики, Польши, Германии и Великобритании и других стран Европы», - сказал ПСАРЕВ.

Он отметил, что туристы приезжают с разными целями. Так, туристы из Великобритании посещают памятные места, где воевали британские войска во время Крымской войны. Также есть туристы, приезжающие на охоту, поскольку в Крыму есть сезон охоты на перелетных птиц и парнокопытных животных.

ПСАРЕВ добавил, что в основном западные туристы прилетают чартерными авиарейсами или собственными самолетами.

В свою очередь, первый заместитель министра курортов и туризма АРК Александр ЛИЕВ сообщил, что, по подсчетам, в прошлом году Крым посетили 5 миллионов 719 тысяч туристов. Из них 1 миллион 400 тысяч – из России (около 20%), 270 тысяч – из Беларуси, 80 тысяч – из стран Балтии.

Мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК добавил, что приведенные данные учитывают лишь туристов, которые приезжают в Крым официально, в санатории и пансионаты, и не учитывают тех, кто останавливается в частном секторе. «Я могу судить по Ялте, что количество российских туристов намного больше 20%», - сказал он.

В текущем году количество туристов в Крыму ожидается на уровне 6 миллионов человек. Как заверяют российские туроператоры, занимающиеся бронированием туров в Крым на лето 2011 года, рост спроса среди населения РФ на крымское направление составил 120-130%.