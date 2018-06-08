Годовщина Януковича: реформы и их светлая цель

Олигархические группы и правительство, которое представляет их интересы, не заинтересованы в формировании производства, направленного на внутренний спрос... Реформы имеют два основных задания...

Концентрация власти и ответственности

За все девятнадцать лет украинской независимости мы не видели таких решительных и таких эффективных шагов, которые обеспечили концентрацию всех ветвей власти в руках президента государства. В значительной мере это связано с тем, что впервые к власти пришла не просто отдельная личность, а представитель одной из крупнейших парламентских партий страны. Это дало им возможность достаточно быстро обеспечить контроль над исполнительной и законодательной ветвями власти. А затем путем изменений к законодательству и применения всего комплекса влияний президент смог обеспечить себе также почти полный контроль и над судебной системой.

Не менее важной для концентрации власти была готовность подавляющей части населения воспринять именно такое развитие событий. Устав от постоянной грызни «оранжевых» на протяжении 2005–2009 годов, от безвластия и неуправляемости государственных институтов, граждане относительно спокойно отнеслись к монополизации власти, даром что фактически это было сделано с помощью конституционного мятежа. В условиях экономического кризиса была вполне ожидаемая готовность граждан к росту авторитарных тенденций в управлении государством независимо от того, кто бы ни победил на президентских выборах.

Другое дело, что в украинских условиях, даже сконцентрировав всю власть в своих руках, глава государства вынужден считаться с отсутствием поддержки со стороны не то что большинства, а даже трети граждан. Особенно это важно с учетом неотложной необходимости экономических реформ, которые объективно, даже при максимальной честности и прозрачности их проведения со стороны власти, достаточно негативно будут восприниматься подавляющим большинством населения.

В отличие от времен президентства Кучмы на сегодня почти все ресурсы советской экономики исчерпаны. Основные фонды советских времен уже превратились в кучу металлолома, который становится все более опасным для жизни и здоровья граждан (в коммунальной сфере).

Возможностей для экстенсивного возобновления экономики в посткризисный период практически не существует. При этом разрыв между государственными доходами и расходами (включая систему социального страхования) настолько велик, что без механизмов их хотя бы относительного сбалансирования дефолт внешних и внутренних обязательств – неминуем.

Сконцентрировав контроль над всеми ветвями власти в своих руках, президент Украины Виктор Янукович становится заложником своих возможностей. В случае невнедрения механизмов, которые дали бы возможность решать наиболее кричащие экономические проблемы страны и обеспечить хотя бы небольшой рост доходов населения, он уже не сможет ссылаться на то, что ему мешают.

Главная цель реформ

Следовательно, реформы должны были бы проводиться в любом случае. При этом готовность к ним со стороны президента Януковича и Партии регионов были выше, чем у команды Тимошенко и БЮТ. И главная причина этого не в лучших менеджерских качествах «донецкой» команды, хотя и это имеет место. В действительности определяющим является то, что господин Янукович и ПР представляют интересы большого бизнеса. И не просто большого. В первую очередь – это экспортоориентированный сырьевой бизнес. Этот бизнес достаточно жесток и циничен, а потому не привык заигрывать с населением.

Как по мне, без осознания этой особенности вообще тяжело понять, в чем заключается главная цель реформ, которые хочет проводить сегодняшняя власть.

Следует напомнить, что во времена Кучмы произошло формирование нескольких олигархических групп, которые обеспечили свои состояния за счет приватизации сырьевых предприятий. Причем сама по себе приватизация этих предприятий даже за бесценок не могла обеспечить настолько резкого роста капиталов сегодняшних олигархов. Подавляющее большинство их использовали устаревшие технологии и имели крайне изношенные основные фонды. В действительности наибольшие возможности были достигнуты благодаря обвалу курса гривни в 1998–1999 годах, когда гривня относительно американского доллара упала втрое – с 1,8 до 5,3. Такое падение привело к огромному обесцениванию всех основных внутренних ресурсов, в том числе человеческих, при соответствующем росте доходов экспортеров сырьевой продукции. Это дало возможность аккумулировать огромные денежные ресурсы, которые были направлены на скупку практически всех привлекательных предприятий, прежде всего тех, которые обеспечивали технологические цепи производства и экспорта сырьевой продукции.

Понятно, что еще одним значимым фактором, который обеспечил формирование частных капиталов, было использование государственных финансов и ресурсов в частных интересах.

Осознание особенностей формирования капиталов подавляющей части наших олигархов помогает понять и цель тех реформ, которые проводятся в стране.

Во-первых, эти реформы должны обеспечить стабилизацию государственных финансов, причем достигнуто это должно быть не за счет основных олигархических групп. Более того, эти государственные финансы должны обеспечить дополнительное обогащение этих групп.

Во-вторых, реформы должны обеспечить господство нынешних олигархических групп и сохранение сырьево-экспортного направления экономики, по крайней мере в ближайшее десятилетие. Учитывая техническую обветшалость основных фондов металлургических и химических предприятий, а также то, что в силу многих внутренних и внешних причин сырье дорожает, это может быть обеспечено главным образом в случае сохранения дешевой рабочей силы.

Только не производство!

В связи с этим несложно увидеть, что основные олигархические группы и правительство, которое представляет их интересы, не заинтересованы в формировании производства, направленного на внутренний спрос. Более того, это вступает в противоречие с их интересами. Дело в том, что производство ориентированное на внутренний спрос не дает такого уровня рентабельности, как экспорт сырьевой продукции. Притом это производство имеет смысл только при условии стабильного внутреннего спроса, что, в свою очередь, является возможным лишь при стабильном росте зарплат и доходов населения. А это не в интересах наших сырьевых экспортеров. Потому не удивительно, что при значительном количестве разных программ и планов экономических реформ, разработанных нынешней властью, вообще нет предложений относительно того, как перестраивать внутренний потребительский рынок за счет национального товаропроизводства.

Показательны две истории. Первая связана с приобретением железнодорожных поездов в Южной Корее.

Проблема не только в том, что мы покупаем поезда с откровенно устаревшими технологиями. Их максимальная скорость 160 км/ч выглядит просто смешной на фоне действительно современных поездов, которые могут двигаться со скоростью свыше 400 км. в час. Но даже эти поезда мы покупаем без планов наладить их производство в Украине. Хотя именно по такому принципу другие страны покупают наши самолеты и танки. Государства закупают определенное количество современного оборудования при условии передачи им технологии его производства на их территории. Так делают все, только не украинские власти предержащие. Решая проблему закупки поездов под Евро-2012, они, похоже, даже не поднимают вопрос производства их на территории Украины. Хотя потребность в перестройке скоростного железнодорожного движения должна быть одной из ключевых стратегических задач власти.

Это не только способ обеспечения более быстрого передвижения граждан в пределах страны и содействия деловой активности, это очень положительно будет влиять на ее объединение. Если с востока или юга Украины можно будет за считанные часы попасть в столицу или в Западную Украину и наоборот, то это даст возможность жителям разных регионов значительно лучше понимать друг друга. И тогда мифы, распространяемые в Украине представителями некоторых политических сил при активной поддержке нашего северного соседа, развеются сами собой.

Еще одна довольно показательная история касается фактически единственного национального товаропроизводителя бытовой техники – группы «Норд». Ни предыдущая власть, ни сегодняшняя никоим образом не помогали ей. И это при том, что главный владелец предприятия Валентин Ландык является народным депутатом от Партии регионов.

Его проблемы не воспринимают, от них откровенно отмахиваются правительственные чиновники. И хотя это донецкий бизнесмен, он - чужой для правительства, которое представляет и защищает интересы сырьевого ориентированного бизнеса. Интересы бизнес-группы Ландыка объективно вступают в противоречие с теми, кто занимается вывозом из Украины сырьевой продукции с низким уровнем добавленной стоимости.

Зачем олигархам Налоговый кодекс, пенсионные новации, реформа ЖКХ

Многие из наших национал-патриотов абсолютно искренне считают сегодняшнюю власть антиукраинской и украинофобской, не понимая, что в действительности наши олигархи в подавляющем большинстве не мыслят такими категориями. Они рассматривают Украину лишь как территорию, где они могут заработать наибольшие прибыли. Они давно вышли за пределы Украины и воспринимают свое украинское гражданство лишь как условность. И разыгрывание тех или других раздражающих вопросов – таких, как язык, национально-освободительное движение, единая поместная церковь, - осуществляется лишь для отвлечения внимания от социально-экономических вопросов.

Если внимательно и без лишних эмоций анализировать реформы, которые реализует теперешняя власть, то нетрудно понять, что она решает лишь два главных задания. Создание максимально благоприятных условий для большого бизнеса и максимального сокращения государственных расходов, тем или иным образом связанных с населением.

Так, Налоговый кодекс должен обеспечить благоприятные механизмы функционирования большого бизнеса, с одновременным перекрытием любых щелей относительно ухода от налогов для малого бизнеса и самозанятого населения.

Жилищно-коммунальная реформа предусматривает существенный рост коммунальных тарифов, и в то же время – никаких механизмов, которые вынудили бы представителей большого бизнеса, которые уже взяли под свой контроль большинство предприятий коммунальной сферы, вкладывать собственные средства в повышение их энергоэффективности и энергосбережение.

Пенсионная реформа предусматривает существенное сокращение расходов государственного бюджета и солидарной пенсионной системы, при этом не устанавливается обязанность для владельцев предприятий, которые используют наемных работников на сложных и вредных видах производства, делать дополнительные отчисления на их персональные пенсионные счета в негосударственных пенсионных фондах.

Градостроительная реформа должна развязать руки большим строительным компаниям, при этом законодательно обеспечивая возможность полного пренебрежения интересами местных общин и рядовых граждан.

Земельная реформа открывает дополнительные возможности для формирования больших аграрных латифундий, деятельность которых будет обеспечивать производство и экспорт аграрной продукции. При этом полностью игнорируются интересы фермерства, а сами крестьяне рассматриваются лишь как дешевая рабочая сила. Очевидно, что при осуществлении реформы именно таким способом, когда крестьяне будут убегать из сельской местности, в будущем на их место будут завозить дешевую рабсилу из Китая и других азиатских стран.

Следовательно, если отойти от лишних эмоций, цель и главное содержание реформ, которые проводит сегодняшняя власть, достаточно очевидны. Они заключаются в повышенных эффективности бизнеса основных олигархических групп.

Конечно, публично никто такую цель не будет провозглашать. Но объективно именно в этом заключается ее суть.

Стабильность на пороховой бочке?

Вероятно, что на определенном этапе продвижение реформ в таком направлении может обеспечить стабилизацию в экономике, особенно при условии позитивной внешней конъюнктуры. При росте цен на сырьевую продукцию и увеличении объемов спекулятивных капиталов, которые будут поступать в страну, плюс меры существенного сокращения социальных расходов, возможно улучшение ситуации с государственным финансами. Другое дело, что такая политика не то что в долго- или среднесрочном измерении, - она и в короткой перспективе не имеет будущего.

В случае ухудшения ситуации на внешних рынках и изъятии спекулятивных капиталов Украина неминуемо столкнется с еще более существенными социальными проблемами, чем сейчас.

Украина не имеет значительных залежей энергоресурсов и другого сырья, доходы от экспорта которых могут дать правительству возможность обеспечивать развитие страны и решать социальные проблемы.

Следовательно, социально-экономические реформы действительно крайне необходимы. Другое дело, какими они должны быть по содержанию. Можно достаточно последовательно, как это делает нынешняя власть во главе с президентом Януковичем, проводить реформы в интересах большого олигархического бизнеса, и до определенного этапа это будет давать позитивные результаты. Хотя бы относительно отмены значительной части популистских социальных законов, которые на протяжении многих лет принимались нашими политиками, в том числе и теми, кто сейчас находится у власти (еще во время их принятия было очевидно, что они не имеют соответствующего финансового обеспечения). Но экономическая политика, которая не предусматривает обеспечения энергоэффективности по всей стране, начиная с предприятий, независимо от их размера, и заканчивая населением и бюджетными учреждениями, существенного увеличения доли в потреблении продукции собственного производства, формирования и развития сотен тысяч малых предприятий и самозанятых лиц, увеличения доходов населения за счет повышения производительности труда, - неминуемо обернется социальным взрывом, и никакая концентрация власти, как показывает опыт арабских стран, не защитит режим от падения.

Готовить альтернативу нужно уже сейчас

Те, кто считает, что при нынешней социально-экономической политике эта власть застолбилась надолго, могут очень ошибаться. Не исключено, что власти предержащие пойдут на крайнюю меру – на раскол страны. Ведь не все граждане, особенно на Востоке и Юге Украины осознают ошибочность и губительность нынешней экономической политики.

В любом случае тем, кто действительно обеспокоен сохранением единого соборного государства, следует не нагнетать истерию – Украина, мол, погибает, - а проводить широкую разъяснительную работу среди жителей Левобережной Украины. Рассказывать, в чем заключаются настоящие интересы сегодняшней власти и что она защищает. Кроме того, нужно формировать реальную альтернативу той политике, которую проводит правительство и президент. А не разводить демагогию о «преступной» власти, дискредитируя весь украинский политикум, в том числе оппозицию.

Годовщина президентства Виктора Януковича не принесла покоя украинскому обществу. Ее кое-где называют «роковинами». За фасадом внешней вроде бы стабильности все больше чувствуется готовность ко взрыву.

Социально-экономическая политика, которая подчинена лишь интересам большого экспортоориентированого сырьевого бизнеса, и которая к тому же сопровождается постоянным провоцированием раздражающих вопросов, может привести к извержению малоуправляемой социальной энергии, которая вряд ли будет такой же мирной, как в конце 2004 года.

Не знаю, сознает ли президент Виктор Янукович, празднуя свою годовщину при власти, что откровенное пренебрежение интересами миллионов граждан может привести не только к потере власти и того имения, которое за десятки миллионов долларов перестраивается в Межгорье, но и вынудит вообще убежать из страны. Правда, будет ли существовать на то время место на планете, где можно будет спокойно доживать свой век?

Борис Кушнирук