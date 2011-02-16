500-килограммовую бомбу времен войны уничтожили в Севастополе

Сотрудники МЧС в среду взорвали в Севастополе 500-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в конце января местным жителем в райне мыса Толстый, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Бомба, взрыватель которой был поврежден, лежала в земле на глубине полтора метра и не детонировала из-за мягкого грунта.

Поблизости находились жилые дома и дачный кооператив. Разлет осколков при взрыве мог достигнуть 2,5 километров. Местных жителей пришлось эвакуировать. Сотрудники МВД оцепили территорию. Немецкий боеприпас обезвреживали в течение трех часов. Саперы погрузили снаряд на лодку и транспортировали его в акваторию Севастопольской бухты с помощью понтонов. Боеприпас взорвали в миле от берега, на глубине десяти метров.

За последние пять лет в Севастополе найдены и уничтожены около двух десятков таких авиабомб.