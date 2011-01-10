Браконьерский катер с полтонной рыбы перехватили в Азовском море

Пограничники задержали в Азовском море браконьерский катер с 618 кг пиленгаса, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

«В районе села Соляное был задержан катер без регистрационных номеров с двумя гражданами Украины. На борту находилось 305 штук незаконно добытого пиленгаса общим весом 618 килограммов и 100 метров сетки», - говорится в пресс-релизе.

Один украинец не имел при себе документов и был задержан для выяснения личности.

Судьбу браконьеров решит суд.