Янукович поручил организовать праздничное настроение на выборах
Покормить тоже можно
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает глав областных госадминистраций обеспечить людям праздничное настроение на участках во время голосования на местных выборах 31 октября.
«Я попросил бы, чтобы вы подумали о людях и организовали, как всегда, на каждом участке при необходимости, для людей праздничное настроение», - сказал глава государства во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций.
Он попросил при возможности обеспечить питанием избирателей и членов комиссий. «Организуйте, чтобы было питание, чтобы люди видели, что власть думает о них, и это наша с вами обязанность», - сказал ЯНУКОВИЧ.
При этом он подчеркнул, что речь идет не о давлении или способах подкупа избирателей. «Мы должны создать условия и для членов комиссий, и для тех, кто не успел там дома своевременно поесть, чтобы была такая возможность на участках», - сказал президент.
По его словам, для власти не столько важен результат выборов, сколько важно создать условия для людей, которые придут на избирательные участки. «Это вопрос нашего отношения к избирателю, уважаемые коллеги, и вопросы зрелости власти», - добавил ЯНУКОВИЧ.