Лидер бело-сердечных Крыма не перебегает к бело-голубым

Информация о переговорах депутата Верховной рады Украины из фракции "Блока Юлии Тимошенко" Андрея СЕНЧЕНКО о его переходе в Партию регионов не соответствует действительности, заявляет пресс-служба крымской организации партии "Батьківщина".

Одно из крымских интернет-СМИ сообщило во вторник со ссылкой на источник, что лидер бютовцев Крыма практически договорился о вступлении в ряды "бело-голубых".

Депутат называет появление такой информации провокацией.

"Кроме смеха, никакой другой реакции она вызывать не может", - цитирует СЕНЧЕНКО пресс-служба.