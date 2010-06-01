Лидер бело-сердечных Крыма не перебегает к бело-голубым
17:03, 01 июня 2010Крым
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Андрей Сенченко разглядел провокацию
Информация о переговорах депутата Верховной рады Украины из фракции "Блока Юлии Тимошенко" Андрея СЕНЧЕНКО о его переходе в Партию регионов не соответствует действительности, заявляет пресс-служба крымской организации партии "Батьківщина".
Одно из крымских интернет-СМИ сообщило во вторник со ссылкой на источник, что лидер бютовцев Крыма практически договорился о вступлении в ряды "бело-голубых".
Депутат называет появление такой информации провокацией.
"Кроме смеха, никакой другой реакции она вызывать не может", - цитирует СЕНЧЕНКО пресс-служба.
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