Человек Куницына покидает пост главы комиссии по приватизации

Сергей КАЗАЧЕНКО увольняется с должности председателя контрольной комиссии Верховного совета Крыма по вопросам приватизации, сообщил спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ на заседании президиума парламента автономии.

По его словам, КАЗАЧЕНКО написал заявление об увольнении.

КОНСТАНТИНОВ не пояснил причину такого решения.

Парламент автономии собирается освободить КАЗАЧЕНКО от должности на пленарном заседании, запланированном на 16-18 июня.

КАЗАЧЕНКО является депутатом из фракции «Крым» избирательного «Блока Куницына». Возглавил комиссию по приватизации в конце сентября 2009 года.