Милиция задержала подозреваемых в избиении депутатки и ее сына

Сотрудники милиции задержали троих подозреваемых в избиении алупкинского депутата Надежды ЯХНИС и ее несовершеннолетнего сына, сообщила пресс-служба милиции Ялты.

Нападение на женщину и ее сына произошло в апреле в их доме. Тогда крымское отделение Партии зеленых Украины разослало заявление, в котором связывало произошедшее с "разоблачительными выступлениями" ЯХНИС "по поводу незаконного выделения дорогой алупкинской земли".

"По предварительным данным, преступление в отношении семьи ЯХНИС совершено по заказу жителя Херсонской области, который ранее работал у женщины строителем", - говорится в пресс-релизе.

Строитель утверждает, что хозяйка дома не заплатила ему за работу.

Мужчина решил вместе со знакомыми - жителями Донецкой области и Севастополя - "выместить обиду" на сыне ЯХНИС.

"Надев маски и вооружившись пистолетом для отстрела резиновыми пулями, а также куском железной арматуры, парни ворвались в дом. Увидеть хозяйку они не ожидали. Основной задачей было причинить телесные повреждения мальчику и завладеть ценными вещами ЯХНИС. Двое орудовали в доме, херсонец остался "на контроле" во дворе. Вынести ничего не удалось, так как их спугнул вернувшийся домой гражданский муж (женщины)", - сказано в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.