Милиция задержала подозреваемых в избиении депутатки и ее сына
"Зеленая" деятельность ни при чем
Сотрудники милиции задержали троих подозреваемых в избиении алупкинского депутата Надежды ЯХНИС и ее несовершеннолетнего сына, сообщила пресс-служба милиции Ялты.
Нападение на женщину и ее сына произошло в апреле в их доме. Тогда крымское отделение Партии зеленых Украины разослало заявление, в котором связывало произошедшее с "разоблачительными выступлениями" ЯХНИС "по поводу незаконного выделения дорогой алупкинской земли".
"По предварительным данным, преступление в отношении семьи ЯХНИС совершено по заказу жителя Херсонской области, который ранее работал у женщины строителем", - говорится в пресс-релизе.
Строитель утверждает, что хозяйка дома не заплатила ему за работу.
Мужчина решил вместе со знакомыми - жителями Донецкой области и Севастополя - "выместить обиду" на сыне ЯХНИС.
"Надев маски и вооружившись пистолетом для отстрела резиновыми пулями, а также куском железной арматуры, парни ворвались в дом. Увидеть хозяйку они не ожидали. Основной задачей было причинить телесные повреждения мальчику и завладеть ценными вещами ЯХНИС. Двое орудовали в доме, херсонец остался "на контроле" во дворе. Вынести ничего не удалось, так как их спугнул вернувшийся домой гражданский муж (женщины)", - сказано в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.