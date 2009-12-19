2,5 тысячи человек на сходе в Крыму требовали защиты русских (фото)

До 2,5 тысяч активистов движения "Русское единство" в субботу на сходе в центре Симферополя требовали от властей Украины и Крыма соблюдения прав русских.

"Права русского большинства в Крыму нарушаются. Телевидение, фильмы в кинотеатрах, аннотации к лекарствам, судебное делопроизводство - все это на неродном нам языке", - говорится в манифесте "Русского единства".

Участники "схода русского народа" принесли на площадь пять пустых металлических бочек, по которым ударяли палками во время скандирования лозунгов: "Подъем!" и "Русское единство!".

"Большинство граждан Крыма - русские, мы говорим и думаем по-русски. Пришло время сформировать в Крыму власть большинства: русских и русско-культурных граждан", - сказал на митинге Сергей АКСЕНОВ - один из лидеров нового движения, которое, по данным его создателей, объединяет два десятка организаций.

Митингующие развернули большой российский триколор, держали флаги Крыма, движения "Русское единство", организаций "Русская община Крыма" и "Гражданский актив Крыма".

В ходе акции на главной площади города прошел молебен по случаю праздника Николая Чудотворца.

Фото Андрея Любимова /УНИАН/