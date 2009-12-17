Суд отменил решения о передаче бизнесменам завода и здравницы
Дела рассмотрят еще раз
Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов о передаче акционерному обществу морского завода в Керчи.
«Кассационная инстанция согласилась с надзорным ведомством, что доказательства для признания права собственности на завод за акционерным обществом не являются надлежащими и достаточными», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
Спор двух бывших государственных предприятий отправлен на новое рассмотрение.
Кроме того, хозсуд отменил решение о переходе к предпринимателю прав на один из корпусов отельного и медико-восстановительного лечебного центра «Лазурный» в Керчи.
«Высший хозяйственный суд отменил решение, согласно которому арендатор стал хозяином корпуса ввиду банкротства госпредприятия, структурным подразделением которого является «Лазурный», - сообщила пресс-служба прокуратуры.
Суд подтвердил доводы надзорного ведомства: «закон не предусматривает бесплатного отчуждения государственного имущества».
Дело направлено на новое рассмотрение.