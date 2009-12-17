Суд отменил решения о передаче бизнесменам завода и здравницы

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов о передаче акционерному обществу морского завода в Керчи.

«Кассационная инстанция согласилась с надзорным ведомством, что доказательства для признания права собственности на завод за акционерным обществом не являются надлежащими и достаточными», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Спор двух бывших государственных предприятий отправлен на новое рассмотрение.

Кроме того, хозсуд отменил решение о переходе к предпринимателю прав на один из корпусов отельного и медико-восстановительного лечебного центра «Лазурный» в Керчи.

«Высший хозяйственный суд отменил решение, согласно которому арендатор стал хозяином корпуса ввиду банкротства госпредприятия, структурным подразделением которого является «Лазурный», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд подтвердил доводы надзорного ведомства: «закон не предусматривает бесплатного отчуждения государственного имущества».

Дело направлено на новое рассмотрение.