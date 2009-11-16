Квартирное бюро Ялты собрало аж 7,4 тыс. грн. курортного сбора

7400 гривен курортного сбора собрало ялтинское коммунальное предприятие «Квартирно-посредническое бюро» с начала года, сообщает пресс-служба мэрии.

«Его начальник Наталия БУЯ утверждает, что «предприятие по этому показателю практически выполнило финансовый план», который составляет за этот период 7,8 тысяч гривен», - сказано в сообщении.

«Надо учитывать, что количество отдыхающих, прибывших на отдых в Ялту в этом году уменьшилось, а ставка курсбора составляет всего 1,7 гривны», - цитирует руководителя предприятия пресс-служба мэрии.

Общий доход бюро от предоставленных с начала года услуг составил 188,2 тыс. грн. (80% от плановых показателей).

По мнению руководителя предприятия, это прежде всего связано с тем, что «количество приватизируемого жилья с каждым годом уменьшается - приватизировано более 70 процентов жилого фонда».