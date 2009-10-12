У заместителя шефа СБУ фальшивый диплом - минобразования

Заместитель председателя Службы безопасности Андрей КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко, сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - ответил ВАКАРЧУК на вопрос УНИАН о результатах проверки Минобразования.

По словам министра, 8 октября была проведена проверка университете им. Т.Шевченко. «В приказах о зачислении студентов за 1994 и 1995 годы студент КИСЛИНСКИЙ Андрей Николаевич не значится», - сказал он.

По словам ВАКАРЧУКА, в приказах университета о выпуске за 2000 год КИСЛИНСКИЙ также не значится.

«Информация о его дипломе в общей базе Минобразования отсутствует», - добавил министр.

Генеральная прокуратура Украины готова отреагировать на информацию ВАКАРЧУКА об отсутствии данных в общей базе Минобразования относительно получения КИСЛИНСКИМ диплома университета им. Шевченко, если получит от руководителя МОН соответствующее заявление.

«Если ВАКАРЧУК, как должностное лицо, обратится к нам с официальным заявлением, к которому предоставит доказательства, полученные во время проверки, мы рассмотрим это и соответствующим образом будем реагировать», - сказал УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

КИСЛИНСКИЙ считает политически заангажированным заявление министра образования об отсутствии у него диплома.

«Министр сдал тест на лояльность премьер-министру. Думаю, это поможет господину Вакарчуку в дальнейшей карьере», - сказал он в интервьюУкраинской правде

«Еще в пятницу мне неофициально подтвердили в Минобразования, что мой диплом зарегистрирован и значится в базе Министерства», - отметил КИСЛИНСКИЙ.

Он призвал ждать выводов расследования, которое проводит Главное управление госслужбы.

«Но обращает на себя внимание тот факт, что проверкой занимаются организации, которые подчинены премьер-министру. Уже сейчас мы можем составить представление о той "диктатуре", которую обещала установить госпожа ТИМОШЕНКО», - сказал КИСЛИНСКИЙ.

Ранее народный депутат Украины, начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО обращение по поводу использования КИСЛИНСКИМ «поддельного диплома» во время пребывания на государственной службе.

В обращении содержится просьба поручить провести служебное расследование в отношении КИСЛИНСКОГО, который раньше работал заместителем главы Секретариата Президента.

Кроме того, обращение направленно и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

2 октября заместитель председателя СБУ в интервью УНИАН не ответил четко на вопрос, заканчивал ли он исторический факультет университета им. Шевченко.