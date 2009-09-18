Регионалы отрицают связь с криминалитетом

Заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ, курирующий Крым по партийной линии, отбрасывает обвинения в связях политсилы с криминалитетом.

«Попытки связать нас с криминалитетом, думаю, что у них (оппонентов) не получатся. Это было в 2004 году, это было в 2005 году, это уже, к сожалению, дежавю», – сказал он сегодня на брифинге в Симферополе.

По мнению ДЖАРТЫ, политические оппоненты ПР запустили не только в Крыму, но и в других регионах страны «проект» по дискредитации партии, в том числе, путем создания распрей внутри силы. «Это у них получалось до вчерашнего дня, сегодня мы эту проблему снимаем», – заявил он.

ДЖАРТЫ полагает, что кампания по выборам Президента Украины сможет объединить «регионалов». «Я уверен, что она нас объединит еще больше и сплотит еще больше», – сказал заместитель руководителя Партии регионов.

«Я не хочу забегать вперед – сколько мы получим голосов. Но то, что Партия регионов наберет максимально голосов, особенно во втором туре, у меня нет никаких сомнений», – добавил ДЖАРТЫ.

Экс-лидер крымской организации Партии регионов, народный депутат Василий КИСЕЛЕВ заявил, что глава «регионалов» Виктор ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».