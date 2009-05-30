Со скалы на мысе Фиолент сорвались двое туристов: один погиб
11:47, 30 мая 2009Крым
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ЧП произошло во время спуска к морю
В Севастополе во время спуска к морю двое жителей Крыма сорвались со скалы, один из них погиб.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел накануне на мысе Фиолент.
Сотрудники поисково-спасательной группы МЧС с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх пострадавшего и погибшего.
Спасатели оказали медицинскую помощь травмированному.
Тело погибшего передали сотрудникам милиции.
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