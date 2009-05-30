Со скалы на мысе Фиолент сорвались двое туристов: один погиб

В Севастополе во время спуска к морю двое жителей Крыма сорвались со скалы, один из них погиб.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел накануне на мысе Фиолент.

Сотрудники поисково-спасательной группы МЧС с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх пострадавшего и погибшего.

Спасатели оказали медицинскую помощь травмированному.

Тело погибшего передали сотрудникам милиции.