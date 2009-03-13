Прокуратура опротестует решение о выделении 4 гектаров КаZантипу

Прокуратура Крыма намерена опротестовать решение Совета министров автономии о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «Центр молодежных инициатив "Зебра"» для размещения благоустроенного пляжа в селе Поповка Сакского района.

Об этом заявил заместитель прокурора АРК Ришат АБДИЕВ, сообщет Центр журналистких расследований

По словам председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам Николая ГОЛУБЕВА, в прошлом году «Зебра» уже обращалась в Рескомзем с просьбой о выделении земли, однако фирме отказали из-за вступивших в силу изменений в Земельный кодекс Украины, согласно которым получение в пользование земучастков возможно только на конкурсной основе. То есть – через аукционы по продаже права собственности или аренды.

«Зебра» опротестовала отказ Рескомзема в суде, однако Совет министров не воспользовался своим правом на апелляцию. Таким образом, решение суда, по сути, обязывает правительство выделить участок земли. Хотя позиция Рескомзема прежняя – такое выделение земли незаконно. Тем не менее, Совмин 12 марта дал добро на выделение участка.

Земельные проблемы организаторы КаZантипа не могут решить уже несколько лет.