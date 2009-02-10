Крым установил уровень торговой надбавки на ряд продтоваров

Совет министров Крыма возобновил регулирование цен на отдельные социально значимые продукты.

Как сообщили в пресс-службе правительства Крыма, принято решение установить для субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности максимальный уровень торговой надбавки в размере 10% к оптовой цене производителя при формировании розничных цен на все виды хлеба, независимо от количества посредников, которые берут участие в его поставке от производителя до конечного потребителя.

Максимальный уровень торговой надбавки в размере 10% установлен также к оптовой цене производителя на колбасные вареные изделия (в том числе сосиски, сардельки, шпикачки, хлебы мясные, ветчины), молоко жидкое, творог, сметану, масло сливочное, мясо кур (кроме филе, бедра, грудки, шкуры, жира и полуфабрикатов кулинарных), говядину и свинину (кроме кулинарных полуфабрикатов), масло растительное нерафинированное, рафинированное, дезодорированное на розлив расфасованное и яйца куриные.

Правительством автономии также установлен максимальный уровень торговой надбавки в размере 15% к оптовой цене производителя или таможенной стоимости товара при формировании розничных цен на крупу манную, крупу гречневую, рис, сахар-песок, макаронные изделия и муку пшеничную. «Оговорено, что действие данного подпункта не распространяется на формирование розничных цен на крупу рисовую и крупу гречневую быстроразвариваюшуюся», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Совмином Крыма установлен предельный уровень торговой надбавки в размере 20% к оптовой цене производителя или таможенной стоимости товара при формировании розничных цен субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности на детское питание отечественного производства.

Также установлен предельный уровень рентабельности производства в размере 5% на муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, муку ржаную обдирную.

Совет министров Крыма рекомендовал предприятиям-производителям обеспечить среднемесячное производство сортов хлеба массового потребления в объеме не менее 10% от общего объема выпуска хлеба и продуктов питания.

Решение о регулировании цен принято правительством Крыма в соответствии со статьями 8, 9 Закона Украины «О ценах и ценообразовании», пунктом 12 полномочий центральных органов исполнительной власти относительно регулирования цен и тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг.