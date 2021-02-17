Малюська напомнил, что 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры.

Исправительный центр в поселке Коцюбинское, который находится в 2 километрах от Киева, выставили на аукцион.

Читайте такжеПод Киевом расформировали исправительную колонию - без владельцев остались десятки животных (видео)Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке", - написал Малюська.

Он напомнил, что 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры. 30% - пополнит государственный бюджет.

Продажа тюрем в Украине

6 августа 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о начале продаж в Украине тюрем, которые не используются.

По его словам, скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут ликвидированы.

При этом министр отметил, что продажа тюрем не означает, что осужденных будут отпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

Вместе с тем Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.

30 декабря 2020 года Малюська заявил о том, что в Украине в 2021 году планируют провести приватизацию не менее 4-х тюрем.

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Автор: УНИАН