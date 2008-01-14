Николаенко вышла замуж за 72-летнего миллиардера (фото)

Как удалось узнать газете "Сегодня ", свадьба действительно случилась в назначенный срок - 6 января в клубе Mar-a-Lago Club в городе Палм-Бич неподалеку от Майами, американский штат Флорида. Этот клуб принадлежит другу Раффина - такому же миллиардеру, "хозяину" конкурса красоты "Мисс Вселенная" Дональду Трампу. Последний ко всему еще и был свидетелем на свадьбе, а свидетельницей - сестра Александры. "Саша теперь действительно замужняя женщина, — рассказала изданию коллега Николаенко, украинская красавица Инна Цымбалюк. - На торжество, случившееся 6-го, летали наши общие друзья. Я не присутствовала на церемонии, но, тем не менее, поздравила молодоженов. Больше мне ничего неизвестно".

По словам сотрудницы клуба, на свадьбу было приглашено более двухсот гостей. По словам самой Александры Николаенко, список гостей пришлось значительно урезать - слишком уж длинным он оказался, поэтому приехали только самые близкие люди. Обряд прошел в американо-украинских традициях. Сначала была роспись, потом - торжественный ужин. "Поскольку многие гости вегетарианцы, то в меню, конечно, было много морепродуктов и овощей", - рассказали изданию в отеле. По информации источника, организаторы торжества заказали много "русской водки". Гости соблюдали суровый дресс-код: мужчинам надо было явиться в смокингах, дамам — в вечерних платьях. Невеста была в подвенечном платье от любимого дизайнера - американца Майкла Корса.

Еще до замужества в одном из интервью Александра рассказала о том, как они с Филом собираются провести медовый месяц. "Рассматриваем несколько вариантов. Друзья из разных стран приглашают нас к себе, все хотят устроить нам незабываемое путешествие. Но мы выберем место, где еще не были. Возможно, какой-нибудь остров. Есть также много стран, где я была, а Фил - нет. Он, к примеру, очень хочет в Южную Африку или в Эфиопию. Может, полетим туда. Тем более там у нас есть друзья", - поделилась красотка. Александра настроена оптимистично и даже планирует завести ребятишек вместе с дедушкой Раффином, у которого уже есть трое взрослых детей.