Николаенко вышла замуж за 72-летнего миллиардера (фото)
Молодожены настроены заводить детей
Как удалось узнать газете "Сегодня ", свадьба действительно случилась в назначенный срок - 6 января в клубе Mar-a-Lago Club в городе Палм-Бич неподалеку от Майами, американский штат Флорида. Этот клуб принадлежит другу Раффина - такому же миллиардеру, "хозяину" конкурса красоты "Мисс Вселенная" Дональду Трампу. Последний ко всему еще и был свидетелем на свадьбе, а свидетельницей - сестра Александры. "Саша теперь действительно замужняя женщина, — рассказала изданию коллега Николаенко, украинская красавица Инна Цымбалюк. - На торжество, случившееся 6-го, летали наши общие друзья. Я не присутствовала на церемонии, но, тем не менее, поздравила молодоженов. Больше мне ничего неизвестно".
|Александра Николаенко и Фил Раффин. Фото с сайта ”Сегодня”
По словам сотрудницы клуба, на свадьбу было приглашено более двухсот гостей. По словам самой Александры Николаенко, список гостей пришлось значительно урезать - слишком уж длинным он оказался, поэтому приехали только самые близкие люди. Обряд прошел в американо-украинских традициях. Сначала была роспись, потом - торжественный ужин. "Поскольку многие гости вегетарианцы, то в меню, конечно, было много морепродуктов и овощей", - рассказали изданию в отеле. По информации источника, организаторы торжества заказали много "русской водки". Гости соблюдали суровый дресс-код: мужчинам надо было явиться в смокингах, дамам — в вечерних платьях. Невеста была в подвенечном платье от любимого дизайнера - американца Майкла Корса.
Еще до замужества в одном из интервью Александра рассказала о том, как они с Филом собираются провести медовый месяц. "Рассматриваем несколько вариантов. Друзья из разных стран приглашают нас к себе, все хотят устроить нам незабываемое путешествие. Но мы выберем место, где еще не были. Возможно, какой-нибудь остров. Есть также много стран, где я была, а Фил - нет. Он, к примеру, очень хочет в Южную Африку или в Эфиопию. Может, полетим туда. Тем более там у нас есть друзья", - поделилась красотка. Александра настроена оптимистично и даже планирует завести ребятишек вместе с дедушкой Раффином, у которого уже есть трое взрослых детей.