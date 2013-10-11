Что произойдет, если Соглашение об ассоциации Украины и ЕС останется неподписанным

4 октября 2013 года произошла очередная история, напоминающая давний скверный анекдот. Сергей Власенко, «общественный защитник» Юлии Тимошенко, что наблюдатели Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с официальным ходатайством о помиловании лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко. Сразу вспомнил шутку о том, как некий человек напел слушателям мелодию Паваротти. Тем не понравилось хрипение.

Если Квасневский с Коксом подали некий текст на имя Виктора Януковича, то почему они сами об этом не сказали?

На протяжении нескольких дней эта новость была «разогнана» манипулятивными интернет-изданиями, которые, вопреки проповедуемым для других журналистских стандартам, на следующей же день «забыли» указать, что автором интерпретации является Власенко.

И мало кто обратил внимание на заявление от 4 октября 2013 года Линаса Линкявичюса, министра иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы, который написал на своей странице в «Twitter»: «поддерживаю предложение миссии Кокса-Квасневского об освобождении Тимошенко для получения медицинской помощи».

Есть в сказанном Линкявичусом слово «помилование»?

И было бы странно, если бы такое слово прозвучало. Г-жа Тимошенко в некоем статусе проходит по двум судебным процессам – по ЕЭСУ и по убийству предпринимателя Евгения Щербаня, и было бы по меньшей мере открытием в юриспруденции, если бы она была помилована по этим двум делам – ибо она еще не признана виновной!

По моему мнению, всем заинтересованным лицам следует начинать понемногу привыкать к тому, что г-жа Тимошенко не выйдет на свободу. Ни для прерывания для лечения наказания по приговору суда, которое она отбывает. Ни после помилования. Ни для ловли бабочек.

Каждые сутки наша страна платит страшную, непомерную цену за «газовый контракт» Тимошенко. Ежедневно Украина обескровливается на 14-18 миллионов долларов оплаты за газ. Такова реальная цена, которую заплатила Украина за ее желание угодить тем, от кого, как она думала, зависит ее будущее президентство. Это деньги, которые могли пойти на повышение пенсий наших несчастных стариков, зарплат нищих учителей и врачей, военных, не понимающих, за что с ними так поступает Родина, которой они принесли присягу защищать! Это средства, не потраченные на ремонт запущенного жилищно-коммунального хозяйства, больницы и поликлиники. Наши северные соседи нашли более достойное применение: построили «Северный поток», а потом возьмутся и за «Южный». И контракт прописан так, что его не разорвать через любой «Стокгольмский арбитраж».

Выполнение ультиматума выпустить Тимошенко, фактически наплевав на собственное законодательство, как раз и являлось бы избирательным правосудием. Ведь Тимошенко прекрасно осознавала, что она делала. Умеет читать – в данном случае Уголовный кодекс Украины, статью, по которой она отбывает наказание, принятую Верховной Радой УССР в год ее рождения, 28 декабря 1960 года.

Получается, нам дают понять: нарушайте собственное законодательство, дальше мы поднажмем?

Власть фактически пытаются загнать в жесткий выбор: или Тимошенко вне мест лишения свободы и Соглашение об ассоциации, или ничего.

Простите, но это никакой не выбор. Значит – ничего.

Власть фактически принуждают наплевательски отнестись к собственному электорату. Ему говорили о цене амбиций Тимошенко, о том, почему страна каждый час, день, месяц и год получает под дых – 60 миллиардов долларов изъятия, если посчитать до 2019 года. А ему надо сказать, да ерунда это все, главное – евроинтеграция? И как это будет воспринято?

Допустим, Соглашение об ассоциации останется неподписанным. И что произойдет?

А ровным счетом ничего.

По большому счету, все останется, как было. Нет, немного лучше, ведь благодаря настойчивости власти действительно принят пакет евроинтеграционных законов. Многие люди почувствовали позитив на себе – в частности, от нового Уголовно-процессуального кодекса. Останутся в истории и позитивные оценки этих законов Венецианской комиссией.

Никто ведь не делает в США катастрофы из того, что президент США Барак Обама пока не договорился с оппонентами-республиканцами о повышении максимальной суммы государственного долга этой страны. И в мире, и в Соединенных Штатах понимают, что эта страна никуда не денется, будет существовать, богата, работоспособна.

Не будет катастрофы и с Украиной.

Вячеслав Пиховшек