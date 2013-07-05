Евроинтеграция и работа парламента

Президент Украины сегодня не скрывал удовлетворения. Комментируя закрытие парламентской сессии, Виктор Янукович сказал: «мы по максимуму выполнили все стоявшие задачи по подготовке законов по реформированию нашей страны, однако, впереди еще большая работа по модернизации страны».

5 июля завершила работу вторая сессия Верховной Рады Украины седьмого созыва. Она превратилась в период сплошных уроков и для власти, и для оппозиции.

Что стало самым большим ее достижением? По моему мнению – начало решения проблемы создания в нашей стране общественного телевидения, одного из обязательств нашей страны перед ЕС накануне Вильнюсского саммита 29 ноября.

Почему? Еще 24 декабря 2009 года, на встрече с региональными журналистами в Киеве, Виктор Янукович, в то время кандидат на высшую государственную должность, заявил, что «готов содействовать журналистам в создании общественного телевидения и радио».

И вот 3 июля 2013 года Верховная Рада приняла за основу представленный правительством законопроект № 1076 «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». «За» проголосовали 353 народных депутата: 185 от Партии регионов, 84 от «Батькивщины», 33 от «УДАРа Виталия Кличко», 28 от КПУ, 23 внефракционных и ни одного голоса от «Свободы».

Отмечу, что это предвыборное обещание Виктора Януковича, так сказать, «неканоническое». Оно дополнительное, его нет в предвыборной программе Президента Украины. Конечно, никто не говорит, что дальнейший путь развития общественного телевидения будет легким, устлан только розами, особенно с учетом самозваных экспертов, прославившихся последовательной поддержкой «оранжевых», но по-прежнему считающих себя вправе определять направления развития телевидения в нашей стране.

Но факт остается фактом: общественному телевидению дан старт именно при Викторе Януковиче. Не при Викторе Ющенко и не при Юлии Тимошенко, список обещаний которых о том, что они таки создадут общественное телевидение, насчитывает не одну страницу.

С момента принятия законопроекта прошло уже несколько дней, но не слышу восторгов так называемых NGO? Да, в частных разговорах они говорят – хорошо, что приняли этот законопроект. Но где официальные заявления? Единственное пока прозвучало 5 июля 2013 года от представителя организации «Репортеры без границ» Оксаны Романюк: «в принятии законопроекта есть определенный позитив, благодаря этому в Украине появится основа для интеграции в мировой контекст, но то, что общественное вещание будет сделано на базе НТКУ означает возможность смена вывески и бренда". Интересно, а на какой базе, кроме НТКУ, можно было создавать общественное телевидение?

Но в случае с ним оппозиция хотя бы голосовала. За что спасибо ей большое, хотя, как видим, и без ее голосов законопроект был бы принят. В других случаях действия оппозиции лишены чего угодно, даже политической целесообразности.

3 июля 2013 года Арсений Яценюк заявил, что «правительство не смогло внести ни одного законопроекта, который был необходим для европейской интеграции». Но днем раньше, 2 июля 2013 года, его однопартиец Андрей Кожемякин заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности получил предварительное одобрение Венецианской комиссии законопроекта № 0886 «О прокуратуре». По словам Кожемякина, ответ руководства Венецианской комиссии был таков: комиссия воспринимает этот проект и просит в соответствии с международно-правовых нормам еще раз направить этот законопроект с подписью председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Сегодня Яценюк опять заявил, что правительство не внесло этот законопроект. Так может ему претензии Венецианской комиссии надо предъявлять?

На самом деле, как сообщил 4 июля 2013 года председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов с послом Европейского Союза в Украине Яном Томбински, в Венецианской комиссии находятся два законопроекта – закон о прокуратуре и изменения в закон о выборах в местные советы.

Дело евроинтеграции пусть медленно, но идет. Законы принимаются. Два законопроекта – об общественном телевидении и о защите персональных данных – только на этой неделе. Единственный законопроект, как подчеркнул Александр Ефремов, который пока вызывает неприятие как в обществе, так и в сессионном зале, - это законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины по поводу предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». По его словам, «возможно возвращение к этому законопроекту в сентябре, но, откровенно говоря, голосов за него я не вижу». Исполнительная власть продолжает настаивать: министр иностранных дел Леонид Кожара 5 июля 2013 года заявил, что Верховная Рада должна принять закон "О противодействии и предотвращении дискриминации в Украине", потому что без него нельзя выполнить план по безвизовому режиму с Евросоюзом.

Лицемерие стало нормой жизни украинской оппозиции. Арсений Яценюк, выступая 24 июня 2013 года в «Brookings Institution», утверждает: «мы должны закрыть налоговые лазейки, например, Кипр», так как «за последние три года на Кипр был перечислен двойной бюджет моей страны». Но уже 4 июля 2013 года маски сорваны: «Батьківщина» и сам Яценюк не голосуют за ратификацию Конвенцию о предупреждении уклонения от уплаты налогов между Украиной и Кипром.

Тактика бессмысленного блокирования оппозицией работы парламента не дала ничего: спикер Владимир Рыбак просто переместился в зал. Было комично наблюдать за поведением депутатов от оппозиции Натальи Агафоновой и Оксаны Продан. Они пытались выступать со своими поправками, но Владимир Рыбак их спросил о логике: почему вы призываете голосовать нас, а не свои фракции?

Я не сомневаюсь в креативном мышлении лидеров оппозиции: они всегда находили возможность оправдать и блокирование парламента, и собственную бездеятельность. Сначала это было требование персонального голосования, потом – выборов в Киеве, после этого – депутатский мандат для Сергея Власенко, теперь – депутатские мандаты для Александра Домбровского и Павла Балоги. А мы с вами, уважаемые читатели, могли бы изобрести не меньше предлогов для ничегонеделания?

Чувствуя слабость своей позиции, сегодня утром Виталий Кличко заявил, что хочет поработать ради евроинтеграции, сначала предложил провести вечернее заседание парламента, а потом – продлить сессию. Это уже комично: почему же вы не работали раньше, товарищи дорогие? Почему блокировали, почему не предлагали законы?

Ежику понятно, что у этих заявлений был, по большому счету, только один адресат: посол Европейского Союза Томбинский, с которым у лидеров оппозиции сегодня состоялась встреча. Там наверняка прозвучали оправдания оппозиционеров в бездеятельности, в срыве евроинтеграции методом блокирования - но насколько они были восприняты?

Подводя итоги парламентской сессии, председатель парламента Владимир Рыбак сказал, что «за 43 дня, предусмотренных календарным планом для пленарной работы, состоялось 46 пленарных заседаний, но 19 пленарных заседаний было напрасно потрачено в блокировании работы парламента. При этом за время работы сессии приняты или подтверждены 82 законы, одобрено в первом чтении 28 законопроектов». Рыбак также сказал, что «из-за нехватки времени, и по уже упомянутым причинам (блокирования парламента – В.П.) Верховная Рада Украины не смогла в течение этой сессии рассмотреть 447 законопроектов, наработанных парламентскими комитетами». Рыбак при этом сказал, что готов подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента в том случае, если ее проведение будет необходимо для принятия важных законов. Но для этого надо дождаться выводов Венецианской комиссии.

Я проанализировал ситуацию с принятием законов и пришел к довольно любопытному выводу. За последнюю пленарную неделю законодатели 4 июля 2013 года приняли 24 закона и 12 постановлений, 3 июля – два закона, еще один и постановление – за основу, 2 июля – 7 законов в целом, 2 закона в первом чтении и 5 – за основу. Результативность за три рабочих депутатских дня – 33 полноценных закона и 8 законов в стадии подготовки. Т.е. за эти дни была принята практически половина законов за все время работы сессии.

У меня в связи этим есть идея. В начале марта, в Пекине, один раз в год проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей, парламента КНР. Она собирается, подчеркну, всего раз в год. Может быть, этот опыт перенять Украине?

А если серьезно, то представьте себе эффективность работы Верховной Рады Украины, а значит, и расходования денег налогоплательщиков, если бы парламент работал, и его не блокировали бы?