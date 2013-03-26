На трассе М-3 «Москва-Киев» уже скопилось 650 грузовиков

Об этом УНИАН в Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы России.

«На въезде в Россию, перед международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Троебортное-Бачевск» Брянской таможни ожидают - 330 грузовых автомашин, на выезде из России - 320 грузовых автомашин. Смена МАПП «Троебортное» усилена. Работа ведется в круглосуточном режиме», - сказал собеседник агентства.

В тоже время, остальные пункты пропуска работают в штатном режиме. Очередей не наблюдается. Всего за сутки Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможнями было оформлено 1245 грузовых автомашин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 марта, из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращен выезд из России в Украину через международный пункт пропуска Троебортное-Бачевск на трассе М-3 «Москва-Киев».