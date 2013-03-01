В Севастополе горел маршрутный автобус

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, сообщение из Гагаринского района города о пожаре в транспортном средстве поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 1 марта.

Как выяснилось после прибытия пожарных на место происшествия, пожар произошел в моторном отсеке автобуса «IVECO», который находился на временной стоянке.

По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было, так как транспортное средство находилось в очереди на маршрут. Возгорание самостоятельно начали гасить огнетушителями из своих транспортных средств водители автобусов и маршрутных такси, находящихся поблизости, а также водители проезжавших мимо автомобилей. На момент прибытия спасателей, пламя было погашено, но задымление в салоне автобуса все еще было. Пожарная команда предотвратила дальнейшее возгорание транспортного средства. Благодаря усилиям автомобилистов и пожарных, удалось предотвратить распространение огня на соседние автомобили.

По данным управления, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Причиной возгорания транспортного средства стало короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением.