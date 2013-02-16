Псевдомилиционер продавал «липовые» талоны на бензин

Как сообщила УНИАН помощник начальника Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве Наталия Калиновская, в Шевченковское райуправление милиции обратился с заявлением гражданин, который сообщил, что под предлогом продажи талонов на горючее некое лицо завладело его деньгами. При проверке информации правоохранителям стало известно, что это не первый такой случай и от рук мошенника пострадало достаточно много людей.

Схема, которую использовал 27-летний аферист, была похожей в каждом случае. Всем своим будущим жертвам человек рассказывал, что работает в милиции. Представляясь сотрудником ОВД, в компаниях знакомых, как бы между прочим, говорил, что может дешево продать талоны на горючее. Стоимость указывалась значительно меньше, чем на АЗС - 8 гривен за литр. Учитывая, что в последнее время цена на топливо выросла, желающих приобрести талоны со скидкой было много. Чтобы люди ему поверили, сначала продавал им талоны на небольшое количество горючего. Брал у своих заказчиков деньги, добавлял собственные средства, покупал талоны на заправке, а затем отдавал их своим клиентам.

Психологический расчет был простым – усмотрев привлекательную перспективу приобретения горючего почти за полцены, неосмотрительные киевляне мгновенно теряли бдительность и отдавали деньги мужчине. Спустя некоторое время количество желающих воспользоваться таким предложением значительно увеличилось, и заказывали уже не по 10 талонов, поэтому и суммы были немаленькими. Чтобы клиенты ничего не заподозрили, несколько раз мошенник отдавал покупателям настоящие талоны. Впоследствии, когда счастливые владельцы «шарового» бензина предоставляли оператору АЗС талоны, в ответ слышали, что эти бумажки могут оставить себе на память, потому что никакой ценности и пользы они не представляют.

Возмущенные автовладельцы обратились в милицию. Работники уголовного розыска Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве вышли на злоумышленника и задержали его на автозаправочной станции. В одном кармане у него были настоящие талоны на горючие, в другом – «липовые».

Заявления от обманутых граждан только начали поступать, однако уже на текущий момент общая сумма средств, которые любители «шарового бензина» передали мошеннику, составляет около полмиллиона гривен.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). За подобные действия Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В отношении афериста избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Работники милиции проверяют его на причастность к совершению других преступлений на территории города Киева, а также устанавливают круг пострадавших от действий изобретательного мошенника. По предварительной информации, от рук 27-летнего киевлянина пострадало несколько десятков человек.