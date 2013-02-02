Сегодня - День сурка

Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из норы.

Если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит зима уже заканчивается, а весна будет ранней. Если же сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - будет ещё шесть недель зимы.

В некоторых городах в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-предсказателям.

Со своей стороны экологические организации возмущаются обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс.

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Заметим, что львовских сурков в городском эколого-натуралистском центре будят "по старому стилю" - 15 февраля. День сурка в США и Канаде отмечают 2 февраля - в Сретение по католическому календарю. «Тогда как в Украине мы живем по православному календарю и, соответственно, Сретение у православных 15 февраля», объясняет директор центра. Да и прогноз в середине февраля значительно точнее.