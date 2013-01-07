Крупная авария на трассе Одесса-Киев: столкнулись сразу пять машин

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на НБН, ДТП произошло на 84-м километре трассы в направлении Киева.

В столкновении автомобилей Ford и Skoda погиб как минимум один человек – тело погибшего лежит на обочине возле машины. Однако точное число погибших пока неизвестно, их может быть больше.

Обе разбитые машины находятся в крайнем правом ряду. Кроме того, еще 3 машины, среди которых Audi и Chevrolet находятся в левом ряду. Из-за этого на трассе движение идет лишь по одной полосе, в результате чего образовалась многокилометровая пробка. Также многие машины выезжают на встречную полосу.

На месте аварии сейчас находится много работников ГАИ, однако машин скорой помощи пока не видно.