Крупная авария на трассе Одесса-Киев: столкнулись сразу пять машин
15:31, 07 января 2013Разное
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На трассе Одесса-Киев перед Белой Церковью сегодня, 7 января, произошло ДТП при участии 5 машин, в котором погиб как минимум один человек.
Из-за аварии образовалась пробка
Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на НБН, ДТП произошло на 84-м километре трассы в направлении Киева.
В столкновении автомобилей Ford и Skoda погиб как минимум один человек – тело погибшего лежит на обочине возле машины. Однако точное число погибших пока неизвестно, их может быть больше.
Обе разбитые машины находятся в крайнем правом ряду. Кроме того, еще 3 машины, среди которых Audi и Chevrolet находятся в левом ряду. Из-за этого на трассе движение идет лишь по одной полосе, в результате чего образовалась многокилометровая пробка. Также многие машины выезжают на встречную полосу.
На месте аварии сейчас находится много работников ГАИ, однако машин скорой помощи пока не видно.
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