Пенсионер при пожаре прыгнул в окно
00:30, 21 июля 2012Разное
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В Одессе 63-летний пенсионер, спасаясь от пожара в собственной квартире, прыгнул с третьего этажа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.
Как уточнили в ведомстве, «бригада «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, оказала первую помощь пострадавшему и доставила его в реанимационное отделение 11-й городской клинической больницы».
По данным МЧС, «огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир в доме на улице Осипова - загорелось имущество на площади 5 квадратных метров. Пожар был вскоре локализован и потушен».
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