Пенсионер при пожаре прыгнул в окно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.

Как уточнили в ведомстве, «бригада «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, оказала первую помощь пострадавшему и доставила его в реанимационное отделение 11-й городской клинической больницы».

По данным МЧС, «огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир в доме на улице Осипова - загорелось имущество на площади 5 квадратных метров. Пожар был вскоре локализован и потушен».