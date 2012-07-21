Пенсионер при пожаре прыгнул в окно

00:30, 21 июля 2012
Разное
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В Одессе 63-летний пенсионер, спасаясь от пожара в собственной квартире, прыгнул с третьего этажа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.

Как уточнили в ведомстве, «бригада «скорой помощи», прибывшая на место происшествия, оказала первую помощь пострадавшему и доставила его в реанимационное отделение 11-й городской клинической больницы».

По данным МЧС, «огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир в доме на улице Осипова - загорелось имущество на площади 5 квадратных метров. Пожар был вскоре локализован и потушен».

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