Выборы на низком старте

Буквально через пару недель украинский политикум досрочно прервет свои отпуска, чтобы побороться за место под куполом. Действующие парламентарии приложат усилия, чтобы зацепиться за насиженные кресла, а амбициозные претенденты постараются доказать, что имеют право узкой прослойкой законодателей.

Любые выборы для Украины – традиционно кризисная ситуация. Избирательная кампания в национальном интерьере отличается захлестывающим популизмом и превалированием партийных резонов над национальными интересами. Впрочем, будем откровенны: последние еще не сформированы до конца, поэтому говорить об их весомости не приходится. Возвращение мажоритарной составляющей напоминает имплантирование клапана в котел, где уже давно бурлят шекспировские страсти в исполнении несколько сотен персонажей, называющих себя политической элитой. Свежая политическая кровь в идеале должна подарить новое качество украинской политике, но куда вероятнее, что эти «кровяные тельца» растворятся в общей массе слуг народа.

В любом случае парламентские выборы должны ответить на ряд вопросов:

Власть или оппозиция? Борьба за лидерство в общенациональном зачете обещает быть напряженной. Напомню, что Партия регионов выигрывала выборы по партийным спискам в 2006 и 2007 годах, но далеко не всегда получала право сформировать парламентское большинство. В сложившихся политических обстоятельствах власть будет упирать на обеспечение честности и прозрачности выборов. Куратором соответствующей рабочей межведомственной группы будет Борис Колесников, для которого эта задача окажется не проще, чем проведение Евро-2012. Партия власти не пожалела почти миллиарда гривен на установку веб-камер на всех участках для голосования, не прореагировав на предостережение общественных организаций о невысокой эффективности этого шага.

Судя по действиям оппозиции, для нее существует единственно приемлемый результат парламентских выборов: формирование парламентского большинства и принуждение главы государства к переговорам об отказе от власти или ее части. В противном случае будет взят курс на признание итогов голосования недействительными, чему с радостью помогут европейские политические партнеры Юлии Тимошенко. О ней украинские соратники вспоминают все реже. Россия вряд ли останется в стороне, используя любую возможность для ослабления Украины. Кстати, есть железный аргумент, позволяющий бороться за признание выборов недействительными: политический компромисс по итогам президентских выборов 2004 года. Хотя в нынешней ситуации этот довод может и не сработать.

Рассчитывать на появление в партийном зачете «темных лошадок», преодолевших 5-процентный барьер, не стоит: любой политической силе для получения парламентской прописки нужно потратить столько финансовых и организационных ресурсов, что новичкам это просто не под силу. В парламенте окажутся те, кто должен туда попасть, согласно оппозиционной или провластной стратегии – слишком высока планка прохождения.

Признает ли мировое сообщество результаты выборов? Будем откровенны: внешнеполитическая конъюнктура для украинских выборов неблагоприятна. Можно сказать с высокой долей уверенности, что США будет не до Украины (там в первой декаде ноября будут избирать президента), зато в Европейском Союзе и России за событиями в нашей стране будут наблюдать пристально, собираются прислать тысячи наблюдателей. Они вряд ли сумеют повлиять на волеизъявление украинцев, зато сформировать отношение к празднику демократии в одной из крупнейших европейских стран – запросто. Украине в любом случае будут со всех сторон напоминать, что демократия – это процедура.

Будет ли сформирована новая повестка дня для страны? Шансов на это нет. Логика политической борьбы подсказывает, что фавориты гонки отдадут предпочтение использованию проверенных инструментов. В ход пойдут административный ресурс и популистские лозунги плюс темы, которые позволяют маркировать и консолидировать «своих» избирателей. Отношение политиков к своим потенциальным сторонникам как к биомассе, которой легко манипулировать, дает основания утверждать, что предвыборные программы будут преимущественно потешного свойства. В несколько иной ситуации находятся депутаты-мажоритарщики, от которых на местах ждут локальных «аттракционов невиданной щедрости». В целом в отечественной политике тактические расчеты в который раз берут гору над стратегическими задачами развития страны.

Как будет работать исполнительная власть? Информированные источники утверждают, что нашествия губернаторов и министров на парламентских выборах не ожидается. Разве что премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер Сергей Тигипко и еще пара-тройка членов Кабмина окажутся в списке Партии регионов, а Петр Порошенко и Виктор Балога отправятся на мажоритарные округа. Власть будет активно работать в предвыборных штабах, стремясь обеспечить преференции разной степени очевидности для своих протеже. Положа руку на сердце, у правительства будет немало забот, непосредственно с выборами не связанных: рассчитывать на принятие адекватного бюджета-2013 не приходится, с Россией отношения остаются непростыми, и в диалоге с ЕС стороны то и дело сбиваются на монологи в стилистике Михаила Жванецкого. Особой пикантности ситуации придает тот факт, что даже гипотетическая победа Партии регионов не является гарантией стопроцентного сохранения нынешнего состава Кабинета Министров.

Какой будет роль мажоритарщиков и появятся ли новые лидеры вообще? Один опытный украинский политик назвал термин «новый» предвыборной оберткой, в которую разные политические силы заворачивают то, что сами считают нужным. Трудно не согласиться. Но все же именно с депутатами, избранными по одномандатным округам, можно связывать робкие надежды на изменение качества украинской политики. Те, кто зачастую против собственной воли будет встречаться с избирателями, решать их проблемы, сражаться с конкурентами, отстаивая результаты выборов и вложенные в округ немалые деньги, может придти к осознанию необходимости меняться вместе со страной. У депутатов-списочников таких шансов меньше априори.

Евгений Магда