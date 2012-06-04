Трех рыбаков убило током

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Трагедия произошла на искусственном водоеме бывшего кирпичного завода в селе Павшино (Мукачевский район).

Рыбаков, как предполагается, ударило током от ЛЭП, проходящей над водой. Напряжение на линии составляло 110 киловольт.

По данным МЧС, проводником послужила удочка одного из рыбаков, сделанная из карбонового волокна.

В результате погибли двое мужчин 1992 г.р. и один 1986-го. Еще четверо - от 20 до 34 лет - госпитализированы с ожогами.

Одного из рыбаков ударом сбросило с пирса в воду.