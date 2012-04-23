Не правосудием, так экзорцизмом: ответ господину Джангирову

Вши могут появиться у любого человека, которому по каким-то причинам недоступны средства гигиены. Например, у жителей Аляски или севера Канады вполне могут оказаться на телах вредные насекомые. Точно так, как и у других северян. Но если всерьез браться за решение проблем педикулеза, то медицинский десант надо высаживать не на берегах Гудзонова залива, лучше за Байкалом. Так подсказывает статистика и логика профилактики заболевания. Но если бы заразу изводил господин Д. Джангиров, то, скорее всего, он бы промывал головы керосином вполне здоровым гражданам, не замечая гнид у больных. Я имею в виду странную логику журналиста, используемую в его статье в УНИАН .

Автор полагает, что оппозиция, говоря о выборочном правосудии по отношению к ЮлииТимошенко, тем самым признает, виновность своего лидера.

Тезис второй, который по стилю подошел бы скорее экзорцисту, чем журналисту. Если в Чили и Германии судили диктатора Аугусто Пиночета и военного преступника Ивана Демьянюка, перевозя их в креслах-качалках, то и с больной Тимошенко надо поступать так же.

И третий тезис невозможно представить без цитирования по оригиналу. Европейские знакомые Дмитрия Джангирова спрашивают у него (очевидно, как у специалиста): «какие все-таки условия содержания Юлии Тимошенко в Качановской тюрьме? Я всегда отвечаю, – намного лучшие, чем были у Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. После чего разговор сразу же переходит на другие темы».

Конечно, переходит, кто станет говорить с человеком, не улавливающим разницу между трибуналом и камерой? И отличия между военными преступниками, совершившими казни мирных людей (Пиночет, Демьянюк, Милошевич) и министром, подписавшим не тот договор тоже неплохо бы понимать.

Но куда страшнее профессиональных промахов избитый прием советской пропаганды, когда агитатор, будучи не в силах замалчивать позорные явления в своем доме, бросается в поиски их прототипов в цивилизованной среде. Дескать, наши вши такие же, как и во Франции с Израилем, а педикулез, если не достояние цивилизации, то распространенное в мире явление. При этом лектор не отвечает на вопросы по существу.

Вот господин Джангиров нас успокаивает, дескать, не одна Тимошенко сидит, есть еще Василий Волга, Богдан Преснер и другие, такие же, как Юлия Владимировна.

А что мы знаем о ходе расследования дел этих публичных людей, особенно Василия Волги? И почему виновность Тимошенко Джангиров доказывает виновностью других людей?

Выходит, если я скажу, что у нас садистское правосудие, то по Джангирову это будет признание правосудия. В каких-нибудь исторических хрониках борьбы Севера с Югом он отыщет шерифа с садистскими наклонностями и будет утверждать, что таково свойство правосудия в мире – притягивать маньяков.

Понятно, что быть политическим экзорцистом не просто. Но, даже выступая в этом жанре, надо хотя бы жить в своем времени, понимая, что большинство людей не вдохновляют танцы у костров с горящими ведьмами.

Александр Прилипко, Одесса