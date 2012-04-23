По ДТП в Крыму возбудили уголовное дело
12:28, 23 апреля 2012Разное
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Милиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого шесть человек погибли и восемь ранены.
|Четыре пассажира «Газели» погибли на месте
По ее информации, Следственное управление УМВД в АРК открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения при эксплуатации автомобиля, которое привело к смерти нескольких человек).
Как сообщал УНИАН, возвращавшийся в Киев с ралли в Черноморском районе Крыма «Мерседес» с прицепом врезался в маршрутку, которая везла людей из Армянска на обследование в республиканскую больницу в Симферополе.
Четыре пассажира «Газели» погибли на месте ДТП, еще один человек умер в машине скорой помощи. Шестой пострадавший скончался в больнице.
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