По ДТП в Крыму возбудили уголовное дело

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону начальник пресс-службы крымского Управления МВД Ольга Кондрашова.

По ее информации, Следственное управление УМВД в АРК открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения при эксплуатации автомобиля, которое привело к смерти нескольких человек).

Как сообщал УНИАН, возвращавшийся в Киев с ралли в Черноморском районе Крыма «Мерседес» с прицепом врезался в маршрутку, которая везла людей из Армянска на обследование в республиканскую больницу в Симферополе.

Четыре пассажира «Газели» погибли на месте ДТП, еще один человек умер в машине скорой помощи. Шестой пострадавший скончался в больнице.