Как украинская киноэлита день российского сериала праздновала

На празднование Дня украинского кинематографа в ресторане «О’Панас» собралась вполне представительная публика, в частности, режиссеры Алан Бадоев, Андрей Бенкендорф, актеры Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Остап Ступка и Ольга Сумская.

Празднование началось сразу живо и непринужденно. Непосредственная руководительница заведения рассказала о своих симпатиях к украинскому кинематографу, перечислив его наибольшие достижения и самые известные картины, среди которых назвала и такую картину как “Зов предков”. Нужно отдать должное выдержке отечественных метров кинематографа – ни одна черта на их лицах не изменилась при этих словах, открывших, надо полагать, еще один киношедевр. Если, конечно не считать, что речь шла о картине Параджанова “Тени забытых предков”...

Потом слово взял молодое светило отечественного кинематографу “кинорежиссер, сценарист и клипмейкер” Алан Бадоев. Безусловно, как человек талантливый, Алан понял тренд мероприятия, который, видимо, можно было охарактеризовать словами “жги по полной”. Что он и сделал со всей своей талантливостью, продемонстрированной им в его же фильме OrangeLove. А именно – Бадоев заявил, что такого явления, как украинский кинематограф нет и не должно быть! И опять ничего не шелохнулось на лицах отечественных метров.

А Алан все же решил объяснить свои слова, добавив, что кинематограф - это всемирное явление и потому загонять его в какие-то тесные национальные рамки просто таки преступно. Дальше он решил объяснить, почему такого явления как украинский кинематограф не существует ни в национальном, ни во всемирном контексте. Оказалось, все очень просто – в Украине слишком мал прокат и плохи сценарии. О режиссерах Алан не упоминал...

Дальше была очередь известного актера Владимира Горянского, который рассказал... о “Гарри Поттере” или точнее о переводе “Гарри Поттера”, которого, по его словам, он не понял. Логики было мало, но сразу было видно, что актера очень беспокоила эта проблема...

Потом разгорелась дискуссия. Спор продолжался о ценности сериала “Исцеление любовью”. Зачинщиком был автор известного российского сериала “Бандитский Петербург” Андрей Бенкендорф. Заявив, что украинскому кинематографу нужно ориентироваться на рынки России, Беларуси и Казахстана (!), режиссер вдруг сказал, что большинство сериалов, которые демонстрируются сейчас по TV, отупляют населения. На сказанном Бенкендорф не остановился и рассказал, как неутешительно повлиял на него просмотр нескольких серий “Исцеления любовью”. И здесь Горянского, который снимался в этой картине, просто таки прорвало. С горячностью матери, желающей отдать явного лоботряса в школу для вундеркиндов, актер стал убеждать братьев–кинематографистов и журналистов, что именно “Исцеление любовью” стало той первоосновой, тем столпом, на котором держится отечественный кинематограф, тем первотолчком, с которого он начал свое беспредельное расширение... Как говорится, no comments...

Но и действо на том не кончилось. Своими успехами на ниве российского кинематографа решили поделиться Ольга Сумская и Остап Ступка. Ольге Сумской удалось укрепить мнение, что она не только красивая, но и умная женщина: кроме рассказа об участии в российских проектах, она остановилась еще на необходимости государственной поддержки кинематографа. История, видимо, еще разлива 1991 года, но в ее устах звучала действительно прекрасно. А Остап Ступка решил сымпровизировать и задал хоть риторический, но всё же довольно неожиданный вопрос – вот снимет Бортко “Бульбу”, и прокат в Украине будет достаточным, тогда может не только в нем дело?.. Однако тренированные лица киномастеров и в этот раз не дрогнули. Ступка решил больше не импровизировать и, как все до него, рассказал о российских проектах, в которых он участвует или планирует участвовать. А затем еще поделился, как тяжело ему было под дождем влезать на коня на съемках “Бульбы”. С учётом того, что украинскому киноискусству рекомендовано завоевывать рынок Казахстана, опыт, вероятно, не лишний.

А затем слово было за лауреатом кинофестиваля в Берлине, режиссером Тарасом Томенко. Который, собственно, и подытожил все мероприятие, да и весь современный украинский кинематографический процесс. Если коротко – Тарас сказал, что «день украинского кинематографа превратился в праздник российских сериалов». И еще сказал, что в Украине сегодня ведется настоящая идеологическая война. А воевать нам нечем, потому что у нас ничего не изменилось со времен Советского Союза. И еще, по словам режиссера, современному глобализирующемуся миру сейчас как раз наиболее интересно именно национальное, индивидуальное.

Добавлю от себя - все то, о чем на этом мероприятии не было сказано почти ни слова...

После слов Тараса Томенко ведущая сказала, что пришло время поговорить о кинофестивалях...

Вот на этом месте я встал и ушел. Поэтому рассказать, что ели и пили украинские кинематографисты в ресторане «О’Панас», к сожалению, вам не смогу. Читайте таблоиды.

Андрей Гарасим, фото Оксаны Климончук