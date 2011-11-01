Для Кличко непростительно путать «четвертую власть» и «пятую колонну»

Мне искренне жаль успешного боксера, но неудачного политика Виталия Кличко, который на днях допустил досадную оплошность: выступая в Херсоне на пресс-конференции перепутал «четвертую власть» (журналистов) с «пятой колонной» (предателями).

"И пресса эта, которая у нас, - пятая колонна?", - спросил у журналистов Виталий.

Этот маленький инцидент так и остался б незамеченным, если б Виталий приехал в Херсон в качестве боксера. Но он прибыл с политической целью – проводить агитацию, повышать свой рейтинг. А это уже не восторженные взгляды поклонников, а пристальное внимание СМИ. Такие ошибки не допустимы даже для начинающего политика. А для Виталия, который дважды проиграл выборы в Киеве – едва не смертельны. Мне не хочется, чтоб уважаемый многими поклонниками спорта боксер стал предметом шуток и издевательств о недостатке интеллектуального развития. Но все к этому идет. И досадная ошибка - первый звоночек.

Может такая оплошность была б простительна, если б он ежедневно по нескольку раз выступал публично, но ведь он редко общается и выступает перед людьми.

Мне кажется, что Виталию стоило б приложить свои усилия в той сфере, где они дадут максимальный результат. Как показывает его жизненный опыт. Это – спорт. Уверен, что он нашел бы себя в Национальном или международном олимпийском комитете, любой спортивной федерации. Его опыт и связи в большом спорте были б незаменимы при подготовке к подачи заявки на проведение зимней олимпиады 2022 в Карпатах. Но, очевидно, его боксерское упорство сыграло с ним злую шутку. Он уверенно, просто семимильными шагами, идет к третьему поражению на выборах в Киеве. И к тому же - превращается из респектабельного боксера в предмет злорадных издевательств и обидных шуточек.

Мне было б досадно видеть как гордость отечественного бокса стала политическим посмешищем. Если он не сменит вектор своего направления, то может повторить судьбу Леонида Черновецкого. Пусть она станет Кличку уроком: ведь хороший банкир не всегда хороший мэр. Я не знаю ни одного боксера, который стал успешным политиком. Ни Мохаммед Али, ни Тайсон, ни Холифилд не стали политиками после окончания спортивной карьеры. Лишь Льюис стал журналистом. Спортивным.

Михаил Чечетов, народный депутат