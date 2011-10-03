В киевской 5-звездочной гостинице нашли подпольное казино

В гостинице "Премьер Палац", расположенной в центре Киева, сотрудники милиции пресекли работу подпольного казино.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По данным ОСО, подпольное казино насчитывало восемь столов для игры в покер и три - для игры в рулетку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.