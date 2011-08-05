Сомнительное решение об аресте Тимошенко уже вызвало поспешную реакцию России

Основания для ареста Тимошенко, которые объявил господин Киреев, явно надуманные.

Несмотря на откровенно хамскую манеру поведения госпожи Тимошенко, у суда нет никаких оснований утверждать, что она намерена уклоняться от судебного следствия. Не привели доказательств этого ни представители прокуратуры в суде, объявляя свое ходатайство, ни судья Киреев, выносивший соответствующее решение. А это единственная причина, предусмотренная законом, которая давала судье право использовать арест в порядке меры пресечения. Следовательно, решение судьи Киреева весьма сомнительно, если исходить из норм Уголовно-процессуального кодекса.

Понятно, почему решение было принято в пятницу. Традиционно (еще с советских времен) граждан арестовывают именно накануне выходных или праздничных дней. Потому что в выходные и на праздники заключенные не имеют возможности встречаться со своими адвокатами. А это, бесспорно, отражается на их психологическом состоянии. А унизить и психологически сломать арестованного - это те принципы, на которых базируется деятельность наших стражей порядка.

Почему власть решила пойти на этот шаг именно сейчас? Утверждать, что таким образом пытаются запугать оппозицию, вряд ли логично. Если уже запугивать - то серьезно, путем оглашения обвинительного приговора. Сам же арест этому не поможет. Более того, уверен, что все это крайне негативно будет воспринято обществом, в том числе и теми, кто критически относится к деятельности Юлий Тимошенко.

Таким решением власть еще более дискредитирует себя как в Украине, так и за ее пределами.

Может, я ошибаюсь, но и арест госпожа Тимошенко, и спешка, с которой ведется этот судебный процесс, предопределены нехваткой прогресса в переговорах между Нафтогазом и Газпромом. Газпром заинтересован, как всегда, затягивать переговорный процесс до зимы, потому что тогда он будет действовать с позиций силы. Украинские руководители это прекрасно понимают, поэтому заинтересованы максимально быстро приблизиться к объявлению обвинительного заключения Юлии Тимошенко. Тем самым оказывают давление на российские власти, в первую очередь - на премьер-министра России Владимира Путина.

Очевидно, что госпожа Тимошенко не собирается мириться со статусом осужденной, ведь теряет возможности ведения политической деятельности и участия в избирательных кампаниях 2012-го и 2015 годов. Для нее это будет означать вообще завершение политической карьеры. Поэтому не без основания считая себя преданной господином Путиным, она может пойти на оглашение всех договоренностей, которые связаны с подписанием газовых соглашений. А этого вряд ли будут желать руководители Газпрома, а тем более лично Путин.

Подтверждением этой версии служит неожиданно быстрая реакция Министерства иностранных дел России на арест экс-премьера Юлии Тимошенко, размещенная на официальном сайте ведомства. Привлекает внимание эмоциональный подтекст этого заявления и спешка, с которой оно делалось. В нем отмечается: "Все газовые соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов России и Украины". В то же время хорошо известно, что подписание соглашений состоялось вопреки позиции Президента Украины Виктора Ющенко. Да и Владимир Путин, проводя наедине переговоры с Тимошенко, вряд ли получал какие-то указания от Президента России Дмитрия Медведева.

Итак, первая реакция российских власть имущих, как видим, не задержалась.

В любом случае решение судьи об аресте Юлии Тимошенко не имеет ничего общего с правом и судопроизводством. Оно демонстрирует готовность властей в случае политической и коммерческой целесообразности нарушать права всех граждан, и даже таких нерядовых, как госпожа Тимошенко.

Борис Кушнирук, член Центрального провода УНП