Самое дорогое в истории жилье выставлено на продажу (фото)

15 спален, 16 ванных комнат

Самое дорогое в истории жилище выставлено на продажу. В Аспене, штат Колорадо, продается ранчо саудовского принца Бандара Бин- Султана. Стоимость ранчо оценивается больше, чем в 130 млн долларов. В здании 15 спален, 16 ванных комнат, целое крыло отведено для детей, так же на ранчо есть салон красоты, бассейн и теннисные корты. Ранчо было построено 16 лет назад, приезд саудовского принца в эти места заметно повысил стоимость недвижимости в Аспене, передает Самое дорогое в истории жилище выставлено на продажу. В Аспене, штат Колорадо, продается ранчо саудовского принца Бандара Бин- Султана. Стоимость ранчо оценивается больше, чем в 130 млн долларов. В здании 15 спален, 16 ванных комнат, целое крыло отведено для детей, так же на ранчо есть салон красоты, бассейн и теннисные корты. Ранчо было построено 16 лет назад, приезд саудовского принца в эти места заметно повысил стоимость недвижимости в Аспене, передает Эхо Москвы Фото с сайта telegraph.co.uk

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