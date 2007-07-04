На трассе Житомир – Киев перевернулся пассажирский автобус

Вчера утром в Житомирской области вблизи с.Харитоновка Коростышевского района на автотрассе Житомир – Киев рейсовый автобус "ЛАЗ" с 25-ю пассажирами съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие ДТП в Коростышевскую центральную районную больницу направлены 5 человек, из них один госпитализирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 15 человек и 200 - травмированы.