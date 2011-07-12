В Киеве столкнулись легковушка и мотоцикл: водители погибли

10:58, 12 июля 2011
Разное
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ДТП на проспекте Науки

В Киеве в результате столкновения легкового автомобиля с мотоциклом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вечером 11 июля на проспекте Науки столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» и спортивный мотоцикл. Оба водителя погибли на месте.

На месте аварии произошел пожар, который потушили спасатели МЧС.

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