В Киеве столкнулись легковушка и мотоцикл: водители погибли

В Киеве в результате столкновения легкового автомобиля с мотоциклом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вечером 11 июля на проспекте Науки столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» и спортивный мотоцикл. Оба водителя погибли на месте.

На месте аварии произошел пожар, который потушили спасатели МЧС.