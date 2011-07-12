В Киеве столкнулись легковушка и мотоцикл: водители погибли
10:58, 12 июля 2011Разное
1909 0
ДТП на проспекте Науки
В Киеве в результате столкновения легкового автомобиля с мотоциклом погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вечером 11 июля на проспекте Науки столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» и спортивный мотоцикл. Оба водителя погибли на месте.
На месте аварии произошел пожар, который потушили спасатели МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter