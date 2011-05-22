7 человек на "форде" попали под КамАЗ

В ДТП на Буковине пострадали

Киев. 22 мая. УНИАН. В г. Новоднестровск Сокирянского района Черновицкой области водитель легкового автомобиля „Ford Explorer” допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек пострадали, из них 1 ребенок (2000 г.р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сокирянскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черновицкой области.