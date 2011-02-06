Водитель Ниссана убился об стеллу "Луцк" при въезде в город

Под Луцком в результате наезда автомобиля на стеллу "Луцк" погиб водитель автомобиля “Нисан”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

В сообщении отмечается, что житель Луцка, находясь за рулем автомобиля "Нисан", по автотрассе возле села Прилуцкое Киверцивского района не справился с управлением, съехал из дороги и осуществил наезд на стеллу "Луцк", что при въезде в город.

В результате ДТП водитель получил смертельную травму, несовместимую с жизнью.