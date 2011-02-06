Водитель Ниссана убился об стеллу "Луцк" при въезде в город
19:39, 06 февраля 2011Разное
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Сообщает волынское УМВД
Под Луцком в результате наезда автомобиля на стеллу "Луцк" погиб водитель автомобиля “Нисан”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.
В сообщении отмечается, что житель Луцка, находясь за рулем автомобиля "Нисан", по автотрассе возле села Прилуцкое Киверцивского района не справился с управлением, съехал из дороги и осуществил наезд на стеллу "Луцк", что при въезде в город.
В результате ДТП водитель получил смертельную травму, несовместимую с жизнью.
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