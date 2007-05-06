Вкусу тинейджера подойдёт симбиоз мейнстрима улиц и трендов подиума

Превратить Международный детский центр "Артек" (Большая Ялта, Крым) в центр детской моды международного уровня - цель проекта, начатого МДЦ "Артек" и оргкомитетом Украинской недели моды.

К реализации этого проекта привлечены лучшие дизайнеры - участники Украинской недели моды, сообщили УНИАН в пресс-службе "Артека".

Свои детские линии на подиуме "Артека" покажут Оксана КАРАВАНСКАЯ и Кристина БОБКОВА. Финалом гала-показа станет презентация новой формы для вожатых и детей. "Свое видение нового образа вожатых разработала Лилия ПУСТОВИТ. Салатно-зеленая цветовая гамма и модные силуэты из последних коллекций прет-а-порте Л.ПУСТОВИТ призваны гармонировать с лидерской сущностью законодателей детских вкусов", - отмечают в "Артеке".

Коллекция для детей - коллективная работа Анны БУБЛИК, Татьяны ЗЕМСКОВОЙ, Алены ВОРОЖБИТ и Алены ДАЦ. "Придирчивый вкус сегодняшнего тинейджера будет удовлетворен этим симбиозом мейнстрима улиц и трендов подиума", - отмечают в пресс-службе.

Часть детской коллекции сразу после дефиле направилась на фабрики для подготовки к массовому пошиву.

"Аrtek Fashion Show проводится дважды в год - в мае и в ноябре. Осенью ожидаются дизайнеры из других стран. Партнерство с ЮНЕСКО позволит привлечь к проекту и мировых звезд фешн-индустрии", - рассказывают в "Артеке".